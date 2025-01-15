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Kozan'da Haraç İsteyen Şahıslar İş Yerini Kurşunladı

Kozan'da Haraç İsteyen Şahıslar İş Yerini Kurşunladı
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Adana'nın Kozan ilçesinde haraç isteyen şahıslar, istediklerini alamayınca ikinci el eşya satan bir dükkanı kurşunladı. Olayda iş yeri sahibi ve çevredeki sakinler endişe içinde kaldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine gelerek haraç isteyen şahıslar istediklerini alamayınca kısa bir süre sonra tekrar gelerek iş yerini kurşunladılar.

İddiaya göre, bugün sabah saatlerinde, ikinci el ev eşyası satan bir iş yerine gelen şahıslar, Nizam Güvendik'ten haraç istedi. Şahıslarla Güvendik arasında tartışma çıktı. Daha sonra şahıslar olay yerinden ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra bir otomobille tekrar gelen 4 kişi dükkana 10 el ateş etti. Açılan ateş sonrası iş yeri ve üst katındaki ev zarar gördü.

İş yeri sahibinin abisi Necmettin Güvendik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "140 bin nüfuslu bir ilçeye böyle olaylar yakışmıyor. Sabah iş yerine gelip tehdit ettiler, daha sonra silahla ateş açtılar. Burada kadınlar ve çocuklar vardı. Çok daha kötü bir sonuç olabilirdi" dedi.

Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı

Olayın ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek geniş çaplı bir inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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