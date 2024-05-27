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Kozan'da Hafif Ticari Aracın Motorundan Kurtarılan Yavru Kedi

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Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın motor bölümüne giren yavru kediyi CANKUR ekibi kurtardı.

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın motor bölümüne giren yavru kediyi CANKUR ekibi kurtardı.

Kozan ilçesinde hafif ticari aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark edenler CANKUR ekiplerine haber verdi. Aracın başına gelen CANKUR ekibi kediyi motor kısmından kurtarmak için dakikalarca uğraştı.

Yavru kedi CANKUR ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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