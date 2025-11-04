Haberler

Kozan'da Güvenlik Denetimleri: Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kozan'da Güvenlik Denetimleri: Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan güvenlik denetimlerinde ruhsatsız 2 tüfek, 193 fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 40 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 3 şahıs yakalanırken, çok sayıda araçta işlem yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen "Kozan'a Güven Uygulamaları" çerçevesinde yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız tüfek ve 193 fişek ele geçirildi, 2'si hükümlü 3 şahısta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen denetimlerde 40 noktada toplam 270 personelin katılımıyla şok uygulamalar gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 191 fişek ele geçirildi, 10 araca modifiye nedeniyle işlem yapıldı. 124 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanırken 11 araç ve 6 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan narkotik çalışmalarında 4,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü ise yakalandı. - ADANA

