Üye Girişi
Haberler

Kozan'da Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada sırtından bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada sırtından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre Ersoy Salih (19) tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklandı. Olay karışan şüpheliler kaçarken, olay yerine gelen ambulansla yaralı Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ise olaydan sonra yaptığı çalışmada H.B., M.K., Ö.T.T., R.D. ve E.Ü. gözaltına alındı. Ersoy Salih'in cenazesi Adana Adli Tıp kurumuna gönderilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Kozan Olay Adana Cinayet 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title