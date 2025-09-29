Kozan'da Galeriye Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomatik silahla galeriyi kurşunlayan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'nda 28 Eylül gecesi saat 23.15 sıralarında meydana geldi. İş yeri sahibi R.G. ile 3 arkadaşı galeride otururken motosikletle gelen 2 şüpheli otomatik silahla iş yerini taradı. Açılan ateşte iş yerinin camları ile park halindeki otomobillere 10'dan fazla mermi isabet etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan 4 saat sonra düzenledikleri operasyonla olayın şüphelileri M.A.K. ve C.C.'yi Horzum Yaylası'nda yakaladı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan Thomson marka otomatik silah, 1 tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 20 bin TL ve 3 yedek şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.C. ile mağdur R.G. arasında kıskançlıktan kaynaklı husumet olduğu, bu nedenle şüphelinin tetikçi olarak tuttuğu M.A.K. ile birlikte olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 2 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesi'ne çıkartıldı. Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlaması ile hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA