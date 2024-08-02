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Kozan'da düşen yangın söndürme helikopterinin mürettebatına yardım

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Adana'nın Kozan ilçesinde düşen yangın söndürme helikopterinin mürettebatına yardıma koşan Emin Ulutaş ve Sinan Hopur, yaşadıkları korku ve panik dolu anları anlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düşen yangın söndürme helikopterinin mürettebatına yardıma koşan Emin Ulutaş ve Sinan Hopur, yaşadıkları korku ve panik dolu anları anlattı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden Mİ 8 tipi helikopterin saat 15.45'te Gökdere Barajı'ndan su alırken düştüğü anlara tanık olan Emin Ulutaş ve akrabası Sinan Hopur, yaşadıkları o korku dolu anları anlattı. Kazadan sağ kurtulan helikopterdeki 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebat ile aralarında geçen diyaloğu aktaran Emin Ulutaş, "Biz aşağı baraja, zeytinlik için gitmiştik. Yukarıdan helikopter geldi, barajdan su almaya çalıştı. Birincide alamadı, ikinci denemesinde alırken tepesinin üstüne gitti. Bir anda kayboldu gitti. Beş tane vatandaş da sonra dışarı çıktı. Tam çıkarken görmedim. Düşerken gördüm. Yalnız beş arkadaş çıktı dışarı. Biz de yetiştik onlara. Biri yaralıydı kaşından. Ondan sonra aşağıdan barajdan bot geldi. Bota bindiler, onları barajın içine götürdüler. 5 dakikada oldu. Vatandaşlar hep gitti diye korktuk, yine de çıkmışlar dışarı. Onları görünce kurtulduklarına çok sevindik. Hatta adamların ayağındaki ayakkabısı gitmiş. Terlik vermeye çalıştım, almadılar" dedi.

Helikopterin gözleri önünde düştüğünü söyleyen Sinan Hopur ise, "Buraya kayınbabamın yanına gelmiştik. Zeytinlik kontrolüne gidiyorduk. Kayınbabam bir helikopterin geldiğini söyledi. Helikopter öne geçti. Barajdan tam su almaya çalıştı. İlk defada alamadı. İkinci defa denedi. İkinci defada da bu sefer fazla yaklaştı suya, dedim çok fazla yaklaştı düşebilir. O esnada burnunun üstüne çakıldı. Kaza kırıma uğradı. Hemen kayınbabama dedim 'Telefonla 112'yi ara'. O anda panikle arayamadı, ben aradım. İlk bilgiyi verdik. Hemen olay yerine cankurtaran istedik. Ondan sonra olay yerine uzak mesafe kaldığım için araçla hemen 2-3 dakika içinde olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettik. Vardığımızda pilotlar ve personeller suyun yüzeyine çıkmışlardı. Dedik herhangi yaralı var mı? 'Yok, sadece yaralıyız' dediler. Ondan sonra tekrar 112'yi aradım, jandarmaya bilgi verdim. Gökdere Barajı'nın güvenliğinden bot istedim. Oradan bot geldi. Ayrıca şahısların yaşadığının bilgisini verdim. Bir sıkıntı yaşanmasın, trafik kazası olmasın diye. Daha sonrasında da botlar vasıtasıyla şahısları güvenli bölgeye gönderdik. Pilotlarla konuştum. Bir tanesi Türk'tü, olayı anlattı. Bize de sordu hatta 'Olay nasıl yaşandı?' diye, kendi çok farkında değildi. 3 tane Rus, 2 Türk vardı. Bize teşekkür ettiler. İşte iki tanesinin ayağında ayakkabı yoktu. Kayınbabamla terlik uzattık ama almak istemediler. Teşekkür ettiler. Biz pilotların yaşadığına sevindik. Çünkü ben hayatımda ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Öldüler diye çok korktuk ama şükür ki Rabbime yaşıyorlar" diye konuştu.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ve ekibi de bölgeye gelerek, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan helikopterdeki personeli ziyaret etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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