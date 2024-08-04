Üye Girişi
Haberler

Kozan'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde düşen helikopterin enkazına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) tarafından ulaşıldı. Enkazın yarın çıkartılması planlanıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde baraja düşen helikopterin enkazına Ankara ve Adana'dan bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) tarafından ulaşıldı. Enkazın yarın barajdan çıkartılması planlanıyor.

Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajda köylüler tarafından kurtarıldığı bildirildi. Olayda kimse yaralanmadı.

Helikopterin enkazı tespit edildi

Bugün ise Ankara ve Adana'dan bölgeye gelen JAK ve SAK ekipleri "Mi-8" tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına su altı aracıyla 34 metrede ulaştı. Ekipler, saha taraması yaparak bölgeden ayrılırken enkazın yarın sudan çıkartılması planlanıyor.

Köy sakinlerinden Ahmet Özcan, ekiplerin enkaza ulaşmak için canla başla çalıştıklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Adana Kozan Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

 ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title