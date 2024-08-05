Kozan'da düşen helikopterin enkazı için ilk dalış yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde baraja düşen helikopterin enkazını çıkarma çalışmaları için Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri bugün ilk keşif dalışlarını gerçekleştirdi.

Kozan ilçesinde 2 Ağustos günü Kızlarsekisi Mahallesi'nde bulunan Gökdere Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düşen helikopterin enkazını çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Adana ve Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri baraj bölgesinde bugünde gerekli planlamalarını yaptı. "Mi-8" tipi yangın söndürme helikopterinin enkaz çıkarma çalışmalarının 3. gününde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sabah saatlerinde su altı robotu ile enkazı inceledi. Ardından timler 34 metre derinlikteki enkazda çalışma yapmak üzere ilk dalışlarını gerçekleştirdi.

Ters bir şekilde batan helikopterin enkazının önümüzdeki günlerde çıkartılması planlanıyor. - ADANA