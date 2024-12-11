Kozan'da Dronla Trafik Denetimi: 60 Sürücüye Cezai İşlem

Adana'nın Kozan ilçesinde polis, trafik kuralı ihlali yapan sürücüleri dron ile tespit edip cezai işlem uyguladı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kural ihlali yapan sürücüleri belirlemek için dronlu uygulama yaptı. Uygulamada polis emniyet kemeri, kırmızı ışık, yaya geçidi ihlali denetimi yaptı. Bir saatte dron ile tespit edilen kural ihlali yapan 60 sürücüye 45 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimi fark eden sürücülerin trafik ekiplerini görünce emniyet kemeri takması onları cezadan kurtaramadı. Tek tek denetime takılan sürücülerden kimisi denetimi fark etmediğini ifade ederek, "Sağlık olsun. Şehir içinde emniyet kemeri denetimi tuzak gibi" dedi. - ADANA