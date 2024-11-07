Kozan'da Dini Nikahlı Eşini Pompalı Tüfekle Yaralayan Şahıs Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kendisinden ayrılan dini nikahlı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Tavşantepe Mahallesi 24 Kasım konutları önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe B., 8 yılık dini nikahlı eşi Ali A.'dan bir süre önce ayrılarak Kozan'a yerleşti. Burada tarım işçisi olarak çalışan kadının izini bulan Ali A,. sokak ortasında Ayşe B.'yi pompalı tüfekle ayağından vurup, kaçtı. Yaralı kadın çağrılan ambulansla önce Kozan Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - ADANA