Üye Girişi
Haberler

Kozan'da Çorbacı Önünde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde çorbacı önünde oturan bir kişi, husumetlisi tarafından tüfekle ateş edilerek yaralandı. Saldırıda çorbacıda çalışan bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde çorbacı önünde oturan şahsa, husumetlisi tarafından tüfekle ateş edildi. Saldırıda çorbacıda çalışan bir kişi de olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre olay, sabah saatlerinde Üstün Sokak'ta meydana geldi. Ö.S. isimli kişiye, çorbacı dükkanının önünde otururken, kimliği henüz belirlenemeyen ancak husumetli olduğu bir şahıs tarafından tüfekle ateş edildi. Saldırıda Ö.S.'nin yanı sıra çorbacı dükkanında çalışan A.S. isimli kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından ve ayağından yaralanan şahıslar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Kozan Saldırı Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title