Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan anız yangını sonrası çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde anız yangını sonrası çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde Göller Yaylası Zincirli Kuyu mevkiinde anız yangını çıktı. Çıkan yangına bölgeye sevk edilen ekipler arazözlerle müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. - ADANA