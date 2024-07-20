Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ne bağlı Tepe mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, su ikmal araçları ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. - ADANA