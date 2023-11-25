Kozan'da çıkan kavgada genç ateş açılarak yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı izleyen genç, kendisine ateş açılması sonucu kolundan yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı izleyen genç, kendisine ateş açılması sonucu kolundan yaralandı.

Alınan bilgiye göre Samet Y. (17), Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan kavgayı izlemek için durdu.

Bu sırada gruptakilerden biri, "Ne bakıyorsun?" diyerek tabancayla Samet Y'ye (17) ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan Samet Y, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışıyor.