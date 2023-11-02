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Kozan'da çeşitli suçlara karışan 3 şüpheli tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Adana Kozan Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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