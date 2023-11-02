Kozan'da çeşitli suçlara karışan 3 şüpheli tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.