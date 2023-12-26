Kozan'da Canlı Yayında Öldürülen Mustafa Hakkulu Cinayetinde Bir Kişi Daha Gözaltına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 12 gün önce kayıp olarak aranan ve canlı yayında öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Hakkulu cinayetinde bir kişi daha gözaltına alındı.

Kozan ilçe Jandarma ekipleri bugün en yakın arkadaşı İsa Dumlu'nun cinayeti işlediğini itiraf etmesi üzerine canlı yayında gözaltına alınan ve Kozan'a getirilecek olan İsa Dumlu'nun ardından Yüksel Ürün, Kozan'da gözaltına alınırken akşam saatlerinde Malatya'da bulunan Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç'in de gözaltına alınarak Kozan'a getirileceği öğrenildi. - ADANA