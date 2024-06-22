Kozan'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Kozan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki aile arasındaki kavgaya müdahale etti. Ekipler, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve döner bıçağı ele geçirdi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ADANA