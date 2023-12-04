Kozan' da aranan 19 kişi yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 hafta içerisinde yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 hafta içerisinde yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü 27 Kasım- 04 Aralık tarihleri arasında kent genelinde birçok noktada vatandaşın güvenliği için "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı.

Yapılan asayiş uygulamalarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi yakalandı. Uygulamada durdurulan kişilerin üst taramasında, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 162 mermi ele geçirildi.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 4 araca modifiyeden işlem yapılırken, 11 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerde idari para cezası uygulandı. 11 araç ve 3 motosiklet ise trafikten men edildi.

Ayrıca uygulamalarda, 14,70 gram ve 111 tablet uyuşturucu uyarıcı madde, 150 gram uyuşturucu ele geçirildi. - ADANA