Kozan'da Anız Yangını Ormana Sıçradı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. Kozan, Feke ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde Göller Yaylası Zincirli Kuyu mevkiinde anız yangını çıktı. Çıkan yangın büyüyerek ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen Kozan, Feke, Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve ekipler yangına müdahale ediyor. - ADANA