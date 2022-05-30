Kozan'da 3.6 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Kozan'da 3.6 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kozan'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 21.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan, yerin 26,24 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İlçede deprem hissedilirken kısa süreli panik yaşandı. - ADANA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem Adana Kozan AFAD 3. Sayfa Haberler

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