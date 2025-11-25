Kozan'da 27 Yaşındaki Polis Memuru İsa Azmaz Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru İsa Azmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

27 yşaındaki polis memuru İsa Azmaz, bir süredir lösemi tanısıyla Yüreğir Başkent Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Azmaz, dün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 27 Yaşındaki genç memuru Kozan ilçe emniyet müdürlüğünde büyük üzüntüye neden oldur. Evli ve yeni bebeği olduğu öğrenilen Azmaz'ın cenazesinin bugün düzenlenecek törenin ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Akköprü Köyü Mezarlığında defnedileceği öğrenildi. - ADANA