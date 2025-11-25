Haberler

Kozan'da 27 Yaşındaki Polis Memuru İsa Azmaz Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde görevli polis memuru İsa Azmaz, lösemi tedavisi gördüğü hastanede 27 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve yeni bir bebeği olan Azmaz'ın cenazesi, bugün düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Adana'nın Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru İsa Azmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

27 yşaındaki polis memuru İsa Azmaz, bir süredir lösemi tanısıyla Yüreğir Başkent Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Azmaz, dün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 27 Yaşındaki genç memuru Kozan ilçe emniyet müdürlüğünde büyük üzüntüye neden oldur. Evli ve yeni bebeği olduğu öğrenilen Azmaz'ın cenazesinin bugün düzenlenecek törenin ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Akköprü Köyü Mezarlığında defnedileceği öğrenildi. - ADANA

