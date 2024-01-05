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Kozan'da 2023 yılında düzenlenen 57 narkotik operasyonunda 41 şahıs tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu satışıyla ilgili olarak 2023 yılında gerçekleştirilen 57 operasyonda 41 kişi tutuklandı. Polis, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2023 yılında düzenlenen 57 narkotik operasyonunda 41 şahıs tutuklandı.

Kozan polisi uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik 2023 yılında 57 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 41 uyuşturucu taciri tutuklandı, 47 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmaların devam edeceği belirtilerek 13 narko kapama ve 7 dar alan uygulamaları ile bin 574 şahıs kontrol edildiği ifade edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Adana Kozan 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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