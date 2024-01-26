Kozan'da 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Jandarma Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yağma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma neticesinde şüphelinin Gazi Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi. Eve yapılan baskında şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine evine teslim edildi. - ADANA