Kozalak toplamak için çıktığı ağaçtan düştü 3. Sayfa Haberleri Kozalak toplamak için çıktığı ağaçtan düştü Kocaeli'de kozalak toplamak için çam ağacına çıkan 61 yaşındaki adam, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten düştü. Kozalak toplamak için çıktığı ağaçtan düştü KOCAELİ - Kocaeli'de kozalak toplamak için çam ağacına çıkan 61 yaşındaki adam, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten düştü. Kanlar içinde kalan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Olay, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Sokak'ta bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile kozalak toplamaya giden 61 yaşındaki S.U. çam ağacına çıktı. S.U., dengesini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 7 metrelik ağaçtan düştü. Olayı gören eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan S.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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