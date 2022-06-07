Köyün rögar kapaklarını çalarak satan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

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Köyün rögar kapaklarını çalarak satan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köyün rögar kapaklarını çalarak satan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu'da, köyün rögar kapaklarını çalarak sattıkları belirlenen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, köyün rögar kapaklarını çalarak sattıkları belirlenen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünde bulunan 8 adet rögar kapağının çalındığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevrede yaptıkları araştırma sonucunda şüphelilerin K.S. ve A.K.I. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler evlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri 8 bin 500 lira olan rögar kapaklarını sattıkları öğrenilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bolu 3. Sayfa Haberler

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