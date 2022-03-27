Koyun otlatırken gölete düşen çocuk boğularak öldü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde merada koyunlarını otlatan 10 yaşındaki çocuk gölete düşerek hayatını kaybetti.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde merada koyunlarını otlatan 10 yaşındaki çocuk gölete düşerek hayatını kaybetti.
Bigadiç'in kırsal Davutlar Mahallesi'nde meydana olayda kuzeniyle merada hayvanlarını otlatan 10 yaşındaki Emir E. ayağının kayması sonucu gölete düşerek boğularak hayatını kaybetti. Kuzeninin kırsal mahallede yaşayan vatandaşlara haber vermesi sonucu çocuğun cansız bedeni göletten çıkartıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturmaya başladı. - BALIKESİR
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa