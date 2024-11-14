Köylülerden Jeotermal Arama Çalışmalarına Tepki: 'Bizim Tapulu Arazilerimizde Söz Hakkımız Yok mu?'

Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı dağ köylerinde 20 bin 53 dönüm arazide jeotermal arama izni alan Efendi Jeotermal Şirketi tarafından hiç kimseye haber verilmeden bölgede arama çalışması yapılması köylülerin ve muhtarların tepkisini çekti. Bugün Karatepe'de toplanan bölge halkı adına açıklama yapan Muhtar Aydın Kılınç, firma yetkililerine seslenerek, "Yaptığınız efendiliğe yakışmıyor" dedi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı, Karatepe, Kızılcaköy, Başçayır, Mezeköy sınırları içerisinde kalan 20 bin 53 dönüm arazide Efendi Jeotermal Firması'na jeotermal işletme ruhsatı verildi. Firma yetkilileri bu alanda deneme çalışmaları başlatırken, vatandaşlar ve köy muhtarları kendilerine hiçbir bilgi verilmeden bölgede çalışma başlatılmasına tepki gösterdi. Firmanın 20 bin 53 dönüm alanda 30 yıllığına işletme ruhsatı aldığı öğrenilirken, yaşanan bilgi kirliliği ve karşılarında firmanın muhataplarını bulmayan köylüler duruma sert tepki gösterdi.

"Tapulu arazilerimizde bizim hiç mi söz hakkımız yok"

Bölgede bir süredir çeşitli çalışmalar yürüten firmanın dün hiç kimseye bilgilendirme yapmadan bölgeye arama araçları ile gelmesi üzerine toplanan köylüler adına konuşan Karatepe Muhtarı Aydın Kılınç, "Burası bizim tapulu arazilerimiz. Firma bizim topraklarımızda adeta bize rest çekiyor. Daha önce ne yaptıklarını sorduğumuzda depremlerden dolayı fay hattı çalışması yürüttüklerini beyan ettiler. Daha önce geldiklerinde fay hattı çalışması yaptıklarını söyleyenler bugün arama çalışması yapıyor. Bizim mahallemize hiç bir bilgilendirme çalışması yapılmadan bizi insan yerine bile koymadan bunu yapıyorlar. Halk olarak kendi topraklarımız için bizim hiç mi söz hakkımız yok? Bize devlet yetki verdi siz karışamazsınız diyorlar. Biz farklı bir devletin vatandaşı mıyız? Firma yetkililerini efendiliğe davet ediyoruz. Burada bir çalışma yapılacak ise nezaket gereği de olsa bizlerin ve arazi sahiplerinin bilgilendirilmesi lazım. Yapılanlar ve firma yetkililerinin tutum ve davranışları efendiliğe yakışmıyor" diyerek insanları kendi köyünde ve tapulu arazilerinde bu kadar aşağılanmasına yetkililer tarafından da müsaade edilmemesini talep etti.

Karatepe Şehitliği önünde toplana köylüler eylem yapıp basın açıklamasına destek verirken, Efendi Jeotermal Firması Yetkilisi Mehmet Özcoşkun, köylülerin ve muhtarların iddialarının doğru olmadığını ileri sürerek "Bizim çalışanlarımız daha önce köylüleri bilgilendirdi. Köşk'te biz bu konuda çalışma yaptık" diye konuştu.

Mehmet Özcoşkun ayrıca şu anda sağlık sorunundan dolayı arama çalışması yaptıkları bölgede olmadığını belirterek sağlık sorunu sona erdikten sonra gerekli kamuoyu bilgilendirmesi yapacağını beyan etti. - AYDIN