Köye yıldırım düştü: Ahır yıkıldı, bir evin elektronik eşyaları yandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir köye yıldırım düşmesi sonucu bir ahır yıkılırken, bir evin de elektronik eşyaları yandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir köye yıldırım düşmesi sonucu bir ahır yıkılırken, bir evin de elektronik eşyaları yandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlarla birlikte Davut İrinç isimli vatandaşın ahıra yıldırım düştü. Ahırın bir tarafı yıkılırken, köyde bulunan bir evdeki tüm elektronik eşyaları ise tamamen yandı.

İrinç ailesi, yıldırım düşmesi sonucu mağdur olduklarını belirterek hayırseverlerden yardım istedi. - HAKKARİ