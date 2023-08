Köydeki Cenaze Töreninde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesindeki bir cenaze töreninde, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan ve köy meydanında son bulan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Beşbıçak köyünde meydana geldi. Vefat eden bir kişi için düzenlenen cenazede karşılaşan A.T. ve M.T. ile S.E. ve A.E., aileleri arasındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Devam eden tartışma, köy meydanında silahlı kavgaya dönüştü. A.T. tabanca ve bıçakla yaralanırken; diğer 3 kişi de birbirini bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, olay yeri ve köyün giriş çıkışlarında güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken; A.T. ve S.E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.