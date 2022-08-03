Köyde kaybolan adam ekipler tarafından bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyde kaybolan adam ekipler tarafından bulundu

Köyde kaybolan adam ekipler tarafından bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kızılcapınar köyünde kaybolan adam, ekiplerin çalışması sonucunda sağ olarak bulundu.

 - Güncelleme:

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kızılcapınar köyünde kaybolan adam, ekiplerin çalışması sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre hayvancılık yapan 44 yaşındaki Himmet Karakoç, dün sabah erken saatlerde Kızılcapınar köyünde kayboldu.

Kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekibi çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Himmet Karakoç köyde sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Bozüyük Bilecik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title