Köyde kaybolan adam ekipler tarafından bulundu Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kızılcapınar köyünde kaybolan adam, ekiplerin çalışması sonucunda sağ olarak bulundu. Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kızılcapınar köyünde kaybolan adam, ekiplerin çalışması sonucunda sağ olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre hayvancılık yapan 44 yaşındaki Himmet Karakoç, dün sabah erken saatlerde Kızılcapınar köyünde kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekibi çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Himmet Karakoç köyde sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Bozüyük Bilecik 3. Sayfa Haberler

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