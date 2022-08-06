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Son dakika haber: Köyde çıkan yangında iki ev küle döndü

Son dakika haberlerine göre Köyde çıkan yangında iki ev küle döndü Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Köyde çıkan yangında iki ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Daday ilçesi Elmayazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde köydeki bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çabaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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