Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyceğiz'de oto hırsızları yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Köyceğiz'de oto hırsızları yakalandı

Köyceğiz'de 3 ayrı otomobil hırsızlık olayını aydınlatan polis ekipleri, yaptığı operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Köyceğiz'de 3 ayrı otomobil hırsızlık olayını aydınlatan polis ekipleri, yaptığı operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde park halindeki araçların çalınmasına yönelik çalışma başlattı. Çalınan bir aracın GPS kayıtları ve olayların meydana geldiği yerlerden temin edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin B.A ve M.E.Ö isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Gürpınar Mahallesinde park halinde bulunan aracın çalınması, ayın mahallede başka bir araçtan telefon şarj aletinin çalınması, Gelişim Mahallesi'nde park halinde bulunan aracın çalınması ve çalıntı araçlarla park halindeki başka araçlara zarar verme olayları ile ilgili polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Köyceğiz 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title