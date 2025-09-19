Haberler

Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü Mahallesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü Mahallesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
