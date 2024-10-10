Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Otmanlar Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın saat 15.00 sularında Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesinde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler gönderildi.
Ekiplerin yangına havandan ve karadan müdahalesi sürüyor. - MUĞLA