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Köyceğiz'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Köyceğiz'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangını söndürme çalışmaları sürdürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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