Köyceğiz'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA