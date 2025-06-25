Köyceğiz'de Orman Yangını Başladı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, yangına arazöz ve helikopterle müdahale ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını başladı.
Köyceğiz Beyobası Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ve havadan helikopter müdahale ediyor. Bölgede rüzgarın şiddetli olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa