Köyceğiz'de Orman Yangını Başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını başladı.

Köyceğiz Beyobası Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ve havadan helikopter müdahale ediyor. Bölgede rüzgarın şiddetli olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA