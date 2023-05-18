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Köyceğiz'de kaçak içki operasyonu

Köyceğiz'de kaçak içki operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde ikamet eden İ.B. isimli şahsın sahte/kaçak alkol ürettiği bilgisi alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde ikamet eden İ.B. isimli şahsın sahte/kaçak alkol ürettiği bilgisi alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 60 litre el yapımı rakı, 15 litre etil alkol, anason yağı, 17 litre bira mayası ve viski aroması ele geçirildi.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma ile ilgili işlemlerin devam ettiği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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