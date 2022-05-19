Köyceğiz'de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

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Köyceğiz'de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köyceğiz'de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 21 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 21 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Muğla JASAT Timi ile müşterek yapılan operasyonla değişik suçlardan 21 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. yakalandı. E.Ş. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köyceğiz, Jandarma, Hisarcık, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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