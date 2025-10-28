Köyceğiz'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu başkanlığında, ilçe genelindeki asayiş ve güvenlik konuları değerlendirildi. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Hakan Keskin'in katıldığı güvenlik ve asayiş toplantısında, Köyceğiz'de huzur ve güven ortamının devam edebilmesi için yapılan çalışmalar ele alındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve ilçede devam eden etkinliklerde alınacak önlemler konusu değerlendirildi. Kaymakam Kumcu, ilçede güvenliğin sağlanması için kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. - MUĞLA