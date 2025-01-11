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Köyceğiz'de Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan Şahıslar Yakalandı

Köyceğiz'de Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan Şahıslar Yakalandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kendilerini Emniyet İstihbarat polisleri olarak tanıtan iki erkek dolandırıcı, evdeki altın ve paraları tehdit ile alarak kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada dört şüpheli yakalandı ve üçü tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde girdikleri evde kendilerini Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli polis olarak tanıtan 2 erkek şahıs, evde bulunan altın ve paraları tehdit ile alarak kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan vatandaş Köyceğiz İlçe Emniyet müdürlüğüne giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Mağdur vatandaş, evine 7 Ocak tarihinde tanımadığı iki erkek şahıs gelerek İstihbaratçı polis olduklarını söylediler. İki erkek şüpheli evdeki para ve altınları kendilerine verilmesini isteyerek evde arama yaptılar. Evde bulunan nakit para ve ziynet eşyalarını tehdit ederek aldıklarını belirten vatandaş, şüphelendiği şahıslar olduğunu belirtmesi üzerine aynı gün çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli iki şahıs aynı gün öğleden sonra iş yerlerinde yakalanarak ifadesi alındı. Şüpheli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyet ekipleri olay yeri yakınında yapılan kamera çalışmaları ve devam eden çalışmalarda soruşturmayı genişletti. Elde edilen bilgiler ve mağdur vatandaşa yaptırılan teşhisler sonucu olayla ilgili dört şüpheli şahıs tespit edildi.

Şüpheli şahıslardan 3'ü Köyceğiz ilçesinde yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli diğer şahıs yapılan çalışmalar sonucunda Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aksaray girişinde yakalandı. 4 şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılıkça tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, yağma (Gasp) suçundan tutuklanarak Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Aksaray adliyesinde tutuklanan şahıs da Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Ceza İnfaz Kurumuna teslimi yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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