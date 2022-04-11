Köyceğiz'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi - Haberler

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Köyceğiz'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köyceğiz'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan başarılı emniyet personelleri 'Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan başarılı emniyet personelleri 'Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirildi.

Muğla il Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yapan personeller; olağanüstü gayret ve çalışmalarından, tevdi edilen görevleri mesai mefhumu gözetmeksizin üstün sorumluluk anlayışı içerisinde, tutum ve davranışlar ile personelin sevgi ve saygısını kazanarak örnek davranışlar göstermelerinden dolayı "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü imzalı teşekkür belgelerini Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü takdim ederek, tüm personele çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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