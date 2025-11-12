Haberler

Köyceğiz'de Avlanma Sırasında Fenalaşan Vatandaş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde avlanmak için giden bir kişi fenalaşarak kayalıklara düştü ve yaşamını yitirdi. Olay yerine AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi, vatandaşın cansız bedeni ekipler tarafından çıkarıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ağla Yaylasında avlanmak için yaylaya çıkan vatandaş fenalaşması sonrası düştüğü kayalıklarda yaşamını yitirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrı sonrası bölgeye AFAD ve 112 ambulans ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalık alanda mahsur kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşmak için AFAD ekipleri ip yardımı ile vatandaşın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Av esnasında fenalaşarak ölen vatandaşın cansız bedeni 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
