Köyceğiz'de 7,5 hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı - Haberler

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Köyceğiz'de 7,5 hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köyceğiz'de 7,5 hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı

Kamu kurum ve kurumlarından hırsızlık suçu nedeniyle kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli JAST tarafından yakalandı.

Kamu kurum ve kurumlarından hırsızlık suçu nedeniyle kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli JAST tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yakalama kararı bulunan şüpheliler tek tek yakalanıyor. Hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan R.Y. isimli şahıs JASAT Timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

R.Y. isimli şüpheli, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köyceğiz Jandarma Muğla Kamu 3. Sayfa Haberler

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