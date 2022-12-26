Köy muhtarı tarlada vurulmuş halde bulundu 3. Sayfa Haberleri Çorum'da bir köy muhtarı, tarlada silahla vurulmuş halde bulundu. Çorum'da bir köy muhtarı, tarlada silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, merkeze bağlı Uğrak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar (50), çalışmak için gittiği tarladan dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Tarlaya giden yakınları Sayar'ı vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde muhtar Sayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sayar'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çorum 3. Sayfa Haberler

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