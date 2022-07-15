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Köy korucusu kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köy korucusu kazada hayatını kaybetti

Adıyaman'da, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada köy korucusu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada köy korucusu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Şerefli köyü istikametinden Büklüm köyü istikametine seyir halinde olan ve köy korucusu olduğu öğrenilen Gazi Atlı (33), idaresindeki 02 ACL 461 plakalı motosiklet ile O.G. (35), idaresindeki 02 ABP 476 plakalı kamyonet, Büklüm köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kaza yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri köy korucusu Gazi Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Biri 3 yaşında biri ise henüz 4 aylık olan iki kız çocuğuna sahip olan Gazi Atlı'nın cenazesi kaza yerinde jandarma ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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