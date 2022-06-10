Köy içinde iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Köy içinde iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesinde biri sepetli iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesinde biri sepetli iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesi Çepnibektaş Mahallesinde sabah saat 09.30 sıralarında G.K.(68) idaresindeki 45 TS 410 plakalı sepetli motosiklet ile seyir halindeyken karşı istikametten gelen H.Ş.(20) idaresindeki 45 TB 924 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü H.Ş. ve arkasında yolcu olarak bulunan İ.Ş. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler

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