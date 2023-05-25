Kovulma kararı depremzedeleri çok üzdü

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir ettiği, seçimden hemen sonra ise çıkartma karar aldığı depremzedeler, CHP'li Belediyenin yaptığı iyiliğin seçim yatırımı olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir ettiği, seçimden hemen sonra ise çıkartma karar aldığı depremzedeler, CHP'li Belediyenin yaptığı iyiliğin seçim yatırımı olduğunu anlattı. Belediyenin ayıbından sonra depremzedelerin tüm masraflarını AFAD üstlendi.

Kahramanmaraş merkezli Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere toplamda depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşlar çeşitli illere akın etmişti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de 6 Şubat 2023 tarihindeki asrın felaketi depreminde vatandaşların yaralarını sarmak için bazı depremzedeleri Tekirdağ'a getirip misafir etmişti. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hemen sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından misafir edilen depremzedeler 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sözleşmeleri olmalarına rağmen çıkarılma kararı alındı.

AFAD üstlendi

Depremzedelerin çıkarılma kararı büyük bir tepkiyle karşılaşılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu kısa sürede olaya el atılarak depremzedelerin kaldıkları otelde kalmaları sağlandı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, depremzedeleri tek tek ziyaret ederken, depremzedelerin otel dahil tüm masraflarını AFAD üstlendi. Ayrıca şuana kadar deprem bölgelerinden konteyner ev çıkan 1 aile Tekirdağ'daki otelden ayrıldığı öğrenildi.

"Oylar AK Parti'ye çıktı diye, bunların sebebi oy"

Depremzedelerden İsmail Güldağ yaptığı açıklamada, "Biz buraya geleli 3 ay oldu. Üç aydan beridir bize bir şey diyen olmadı. Seçimden 2 gün sonra AK Parti'nin oyu yukarı çıktı diye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'Sizi buradan kovacağım' dedi. Bunların sebebi oy, başka bir şey değil. Sen bana bakmıyorsun, hükümet bakıyor, para gönderiyor dedim. Git başkasına teslim et dedim. Nereye edersen et dedim. Harçlığım yok, ver bana 500 kağıt dedim. Verir mi? vermez tabi. Sonra buraya kağıt geldi. Terk edeceksiniz dedi. Ben terk etmem, gereken yere başvururum, hiç etmem dedim. Sonra Süleymanpaşa Belediyesini aradık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel geldi. 'Biz yanınızdayız. O olmazsa bir varız' dedi. Oradan Süleyman Soylu'ya, Cumhurbaşkanına telefon etmişler. Otel sahibi çıkın diyene kadar bizi buradan kimse çıkaramaz dedim. Gazeteciler geldi olay duyuldu. Ondan sonra 'Biz 3 ay önce çıkın dedik' dediler. Kağıt seçimden 2 gün sonra geldi" dedi.

"Ayağına çağırmış"

Depremzede Güldağ, açıklamasının devamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin özür dilmeye çağırdığını ifade ederek, "Özür dilerim. Bilmem yanlışlık oldu dediler. Dedim ki, ne yaparsanız yapın bizi devletten başka kimse kovamaz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak buraya hiç gelmedi. Bizi oraya çağırdı. Ondan sonra vali geldi. 'Bir şey olmaz korkmayın. Ben buradayım' dedi.

"Müfettişe Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yaptıklarını anlattım"

Tekirdağ Valiliğine müfettiş geldiğini depremzedelerle görüştüğünü belirten Güldağ, "Bugün de bizi müfettiş çağırmış. Müfettişe ifade verdik. Müfettişe Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin bize çıkın dediğini söyledim. AFAD'a devrettiler" diye konuştu.

Kumpas iddiası

Küfürlü, sözlü saldırının yaşandığı geceden de bahseden Güldağ, "Saldırı gecesi buradan yukarı çıkıyor. Buradan çıkınca oradan küfür ediyor. Erdoğan'a bize hakaretler ve küfürler ediyor. Buradan durmayacaksınız diyor. Sonra jandarma yakaladı, attılar içeri. İçmişler sonra buraya gelmişler. Neler söylüyorlar ya!. Küfür ediyorlar, sövüyorlar, buradan gideceksiniz diyorlar. Şuanda kimse bize karışmıyor. Otelin parasını da devlet ödüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çıktı artık. Onlar ödemiyor. Çünkü iş oya döküldü. Aslında bizim burayı karıştıran 3-4 kişi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, daire başkanı, ondan sonra sosyal hizmetlerden bir kadın var, biri de parti başkanı. Bunun 4'ü arada kumpas yapıyorlar. Bunları kovun buradan diyorlar" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ