Kovuğuna atılan sigara izmaritinden ağaç tutuştu - Haberler

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Kovuğuna atılan sigara izmaritinden ağaç tutuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kovuğuna atılan sigara izmaritinden ağaç tutuştu

Kırıkkale'de kovuğuna atılan sigara izmariti yüzünden tutuşan ağaç, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kovuğuna atılan sigara izmariti yüzünden tutuşan ağaç, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Yalçın Özer Sevgi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan ağacın gövdesindeki kovuğa atılan sigara izmariti bir süre sonra tutuşmaya başladı. Ağaçtan çıkan dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi, kovuğun içerisine tazyikli su tuttu. Olaya kısa sürede yapılan müdahale ile ağaç yanmaktan kurtarıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Meydanı, Kırıkkale, İtfaiye, Sigara, 3. Sayfa, Haberler

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