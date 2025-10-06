Haberler

Kovankaya'da Atın Sırtından Düşen Genç Kadın Kurtarıldı

Kovankaya'da Atın Sırtından Düşen Genç Kadın Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya bölgesinde hayvancılık yapan 21 yaşındaki Leyla Çakır, attan düşerek sol bacağını kırdı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, Çakır'ı kurtarmak için seferber oldu. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve sağlık durumu stabil olduğu bildirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya bölgesinde hayvancılık yapan genç kadın attan düşerek kayalıklardan yuvarlandı. Genç kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya bölgesinde hayvancılık yapan Leyla Çakır (21), attan düşerek sol bacağını kırdı. Düşme sonucu ulaşılamayan bir alanda mahsur kalan Çakır için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Yenice köyü mevkiine 09.00 sıralarında ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, sedye ile taşınarak ambulansa alındı ve Beytüşşebap Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumunun stabil olduğu bildirilen genç kadının, tedavisine başlandığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı

Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili

Son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.