Kovankaya'da Atın Sırtından Düşen Genç Kadın Kurtarıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya bölgesinde hayvancılık yapan 21 yaşındaki Leyla Çakır, attan düşerek sol bacağını kırdı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, Çakır'ı kurtarmak için seferber oldu. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve sağlık durumu stabil olduğu bildirildi.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya bölgesinde hayvancılık yapan Leyla Çakır (21), attan düşerek sol bacağını kırdı. Düşme sonucu ulaşılamayan bir alanda mahsur kalan Çakır için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Yenice köyü mevkiine 09.00 sıralarında ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, sedye ile taşınarak ambulansa alındı ve Beytüşşebap Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumunun stabil olduğu bildirilen genç kadının, tedavisine başlandığı öğrenildi. - ŞIRNAK