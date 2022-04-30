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Kovancılarda trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kovancılarda trafik denetimi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 'Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi yapıldı.

KOVANCILAR, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 'Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı çerçevesinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Emniyet Müdürü Suvat Kutbay, Şoförler Odası Başkanı Halit Aydın katıldı. Kaymakam Karaloğlu, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak emniyet kemerinin önemine değindi. Aynı zaman ekipler tarafından bilgilendirici broşürler verildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Togo Cumhuriyeti, Kovancılar, Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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